Как сделать шпору на математику 4 класс

Математика
Как сделать шпору на математику 4 класс
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Гость:
Просто возьми кусочек бумажки,и напиши на нем правильные ответы.
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