В двух шкафах 384 книги.если из одного шкафа убрать 12 книг в шкафах книг окажется по??овну.сколько окажется в каждом шкафу?сколько в них было книг начала?

Математика

В двух шкафах 384 книги.если из одного шкафа убрать 12 книг в шкафах книг окажется по??овну.сколько окажется в каждом шкафу?сколько в них было книг начала?

Автор: Гость