В двух шкафах 384 книги.если из одного шкафа убрать 12 книг в шкафах книг окажется по??овну.сколько окажется в каждом шкафу?сколько в них было книг начала?
Математика
В двух шкафах 384 книги.если из одного шкафа убрать 12 книг в шкафах книг окажется по??овну.сколько окажется в каждом шкафу?сколько в них было книг начала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответ я не по порядку написала сам поймешь
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