От дома до школы вы шли по азимуту 45 градусов.В каком направлении и по какому азимуту вы будите возвращатся из школы домой?

География

От дома до школы вы шли по азимуту 45 градусов.В каком направлении и по какому азимуту вы будите возвращатся из школы домой?

Автор: Гость