От дома до школы вы шли по азимуту 45 градусов.В каком направлении и по какому азимуту вы будите возвращатся из школы домой?

География
От дома до школы вы шли по азимуту 45 градусов.В каком направлении и по какому азимуту вы будите возвращатся из школы домой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азимут 45 градусов-это направление на северо-восток,где находится школа.значит возвращаться вы будете в обратном направлении на юго-запад , по азимуту 225 градусов.
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