Как измеряется координата движущегося тела?

Физика
Как измеряется координата движущегося тела?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Измеряется за сколько времени тело пройдет какое расстояние, координата расстояния от времени
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