Власть-золото в повести гобсек?

Литература
Власть-золото в повести гобсек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золото привычек всего Все ради золота
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