Написать сочинение рассуждение на тему : законы соблюдать не нужно. (убедить читателя в том, что не нужно соблюдать закон)

Гость: Гость:

На такую тему нужно очень красиво писать и показывать факты в том свете, что бы они выглядели убедительными. Например можно написать, что не все законы могут быть правильными с точки зрения морали или гуманизма. Можешь поискать в интернете примеры глупых законов в различных странах.