Написать сочинение рассуждение на тему : законы соблюдать не нужно. (убедить читателя в том, что не нужно соблюдать закон)
Право
Написать сочинение рассуждение на тему : законы соблюдать не нужно. (убедить читателя в том, что не нужно соблюдать закон)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На такую тему нужно очень красиво писать и показывать факты в том свете, что бы они выглядели убедительными. Например можно написать, что не все законы могут быть правильными с точки зрения морали или гуманизма. Можешь поискать в интернете примеры глупых законов в различных странах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В двух шкафах 384 книги.если из одного шкафа убрать 12 книг в шкафах книг окажется по??овну.сколько окажется в каждом шкафу?сколько в них было книг...
Другие предметы