Чи можна стверджувати що в закритій посудині ,яка частково заповнена водою ,над поверхнею рідини води немає?

Биология
Чи можна стверджувати що в закритій посудині ,яка частково заповнена водою ,над поверхнею рідини води немає?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не можна стверджувати молекул води не можна, оскільки повітря над рідиною містить водяну пару. Щоб отримати водяна пара не обов'язково кип'ятити воду. Вода випаровується при кімнатній температурі. У цьому легко переконатися, якщо налити в блюдце трохи води і залишити на столі. Дня через три - чотири від води нічого не залишиться, оскільки вона вся випарується. Молекула води у складі водяної пари нічим не гірше молекули води, що знаходиться в рідкій воді. Просто молекули взаємодіють між собою у складі пара слабкіше, ніж в рідині.
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