Почему белок неизменен на разных этапах жизни организма
Биология
Почему белок неизменен на разных этапах жизни организма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белки не могут накапливаться в организме, как углеводы или жиры, но, тем не менее, они постоянно необходимы, поэтому их следует ежедневно пополнять, чтобы организм работал более четко и без сбоев. Основная роль белков заключается в построении клеток, а как источник энергии они имеют, довольно второстепенное значение, такая роль отводится углеводам и жирам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Алгебра