Почему белок неизменен на разных этапах жизни организма

Биология
Почему белок неизменен на разных этапах жизни организма
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белки не могут накапливаться в организме, как углеводы или жиры, но, тем не менее, они постоянно необходимы, поэтому их следует ежедневно пополнять, чтобы организм работал более четко и без сбоев. Основная роль белков заключается в построении клеток, а как источник энергии они имеют, довольно второстепенное значение, такая роль отводится углеводам и жирам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уравнение 5 (14+в)+6в=158
Ответить
Математика
Запишите произведение в виде степени : 25m8n6 (8 и 6 в степени) ?
Ответить
Математика
Переведите дробь 4/49 в десятичную
Ответить
Алгебра
Задание 4 пожалуйста!
Ответить
Математика
Короткая сказка про геометрические фигуры БЫСТРЕЕЕЕЕЕ
Ответить