Почему белок неизменен на разных этапах жизни организма

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Белки не могут накапливаться в организме, как углеводы или жиры, но, тем не менее, они постоянно необходимы, поэтому их следует ежедневно пополнять, чтобы организм работал более четко и без сбоев. Основная роль белков заключается в построении клеток, а как источник энергии они имеют, довольно второстепенное значение, такая роль отводится углеводам и жирам.