Чи правильно написала по англійське речення Dan has got orange boat Ann has got brown bear Anna has got gray duck
Английский язык
Чи правильно написала по англійське речення Dan has got orange boat Ann has got brown bear Anna has got gray duck
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