Чи правильно написала по англійське речення Dan has got orange boat Ann has got brown bear Anna has got gray duck

Английский язык
Чи правильно написала по англійське речення Dan has got orange boat Ann has got brown bear Anna has got gray duck
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Корень в слове распроситть
Ответить
Английский язык
СРОЧНО СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ МОЕ ЛЮБИМОЕ ДИКОЕ ЖИВОТНОЕ ОТ 70 СЛОВ( ПРАВИЛЬНАЯ ГРАМАТ??КА) ДАЮ 30 БАЛЛОВ
Ответить
Математика
Номер 58 помогите .........
Ответить
История
Назови причины, облегчавшие османские завоевания .
Ответить
История
О каких людовиках можно написать эссе по мхк? при каких были построены новые здания и т.д?
Ответить