О каких людовиках можно написать эссе по мхк? при каких были построены новые здания и т.д?

История
О каких людовиках можно написать эссе по мхк? при каких были построены новые здания и т.д?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Людовик || Это один из правителей Франции
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