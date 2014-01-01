Впиши родственные слова. отметь опасные места.подчеркни проверочное слово. слёны??,соловей,соль,солонка
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Впиши родственные слова. отметь опасные места.подчеркни проверочное слово. слёны??,соловей,соль,солонка
Ответ(ы):
Гость:
Слоеный- слоистый, слойка,слоиться. Соловей - соловьиный, соловушка,соловейчик,соловьенок. Соль- соленый, засолка, просоленный,солить, солонка.
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