Найдите площадь квадрата описанного вокруг окружности радиуса 39.

Математика
Найдите площадь квадрата описанного вокруг окружности радиуса 39.
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