Сочинение на большой перемене для 3 класса
Русский язык
Сочинение на большой перемене для 3 класса
Ответ(ы):
Гость:
Я была на перемене. я там встретела Анна . она была моей лучей подружкой. Я спрашиваю Ання зделала домашнею работу по Химий . я говорю нет . Я ты что будет два и не будет нам кино. я придумала довай я перепешу у тебя. я довай так кто описывает .я говорю простите и нас накозали
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