Сочинение на большой перемене для 3 класса

Гость: Гость:

Я была на перемене. я там встретела Анна . она была моей лучей подружкой. Я спрашиваю Ання зделала домашнею работу по Химий . я говорю нет . Я ты что будет два и не будет нам кино. я придумала довай я перепешу у тебя. я довай так кто описывает .я говорю простите и нас накозали