Какую длину на карте имеет отрезок,изображающий расстояние 93 км,если масштаб карты 1:100000?Помогите!!!!
Математика
Какую длину на карте имеет отрезок,изображающий расстояние 93 км,если масштаб карты 1:100000?Помогите!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Масштаб 1:100000 соответствует в 1 см 1 км соответственно 93 км будут 93см
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