Выпуск товара по сравнению с прошлым годом увеличился на 8%. Восколько раз увеличи??ся выпуск товара по сравнению с прошлым годом?

Математика

Выпуск товара по сравнению с прошлым годом увеличился на 8%. Восколько раз увеличи??ся выпуск товара по сравнению с прошлым годом?

Автор: Гость