Выпуск товара по сравнению с прошлым годом увеличился на 8%. Восколько раз увеличи??ся выпуск товара по сравнению с прошлым годом?

Математика
Выпуск товара по сравнению с прошлым годом увеличился на 8%. Восколько раз увеличи??ся выпуск товара по сравнению с прошлым годом?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В прошлом году - 100% в этом году - 108% 108:100=1,08 раза
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