Почему в полярных облостях холодно?
Обществознание
Почему в полярных облостях холодно?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что на полярные области солнечные лучи падают под маленьким углом , а значит малая нагреваемость земли . Второе потому что полярные облости омывают холодные течения а значит мало асадков и холодный воздух на сушу будет дуть . А так-же географическая широта .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Pun these words into the correct column,as in example words:burger,cherry,tomato,meat,potato,milk,olive oil...
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста мне нужно составить задачи, 1 задачу нахождение дроби от чесл?? а вторую нахождение числа от дроби помогите пожалуйст проошу мо...
Алгебра