Почему в полярных облостях холодно?

Гость: Гость:

Потому что на полярные области солнечные лучи падают под маленьким углом , а значит малая нагреваемость земли . Второе потому что полярные облости омывают холодные течения а значит мало асадков и холодный воздух на сушу будет дуть . А так-же географическая широта .