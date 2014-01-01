Помогите пожалуйста мне нужно составить задачи, 1 задачу нахождение дроби от чесл?? а вторую нахождение числа от дроби помогите пожалуйст проошу можете дать свои задачи если они у вас на эту темму есть! ппппппппппппппппппоооооо...

Математика
Помогите пожалуйста мне нужно составить задачи, 1 задачу нахождение дроби от чесл?? а вторую нахождение числа от дроби помогите пожалуйст проошу можете дать свои задачи если они у вас на эту темму есть! ппппппппппппппппппоооооооооооооооооооооооооожжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааалллллллллллллллллллллллллуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууйййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссстттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В магазин привезли два ящика яблок. В первом ящике  находится 12 кг яблок, что составляет 3/4 второго ящика.  Сколько яблок во втором ящике. В магазин привезли два ящика яблок. В одном ящике 16 кг яблок, а во втором 3/4 от этого веса. Сколько   яблок во втором ящике? 1 нахождение числа за его частью(дробью) 2. нахождение части(дроби) от числа
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