Бак автомобиля вмещает 80л бензина . сколько литров бензина в баке ,если заполнено 55% его объёма?
Математика
Бак автомобиля вмещает 80л бензина . сколько литров бензина в баке ,если заполнено 55% его объёма?
Ответ(ы):
Гость:
80*0.55=44 ответ - 44 литра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования Стороны прямоуг??льника относятся как 7:6, а его площадь равна 168 см в кубе. Найд...
Литература
К какому произведению Толстого подходит пословица:-"Риск-благородное дело" ? а)-лев и собачка; б)-булька; в)-акула.
Математика
СКОРОСТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА 15КМ/ЧАС. ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ВСЛЕД ЗА НИМ ВЫЕХАЛ МОТОЦИКЛИСТ СО СК??РОСТЬЮ 60 КМ/ЧАС.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧАСОВ ОНИ ВСТРЕТЯТСЯ?
Русский язык
Определить падеж имени прилагательного в предложение по радио диктор объявил правительственное сообщение.