Бак автомобиля вмещает 80л бензина . сколько литров бензина в баке ,если заполнено 55% его объёма?

Математика

Бак автомобиля вмещает 80л бензина . сколько литров бензина в баке ,если заполнено 55% его объёма?

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