На опору какой площади надо поставить груз массой 10 кг, чтобы произвести давление 10 в пятой степени паскаль? Срочно. С решением и дано.

Физика
На опору какой площади надо поставить груз массой 10 кг, чтобы произвести давление 10 в пятой степени паскаль? Срочно. С решением и дано.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P = F / S -------------------> S = F / p  F - сила  p - давление ( 10 ^ 5 = 100000 Па )  F = m * g  m - масса ( 10 кг )  g - ускорение свободного падения ( 10 Н / кг )  F = 10 * 10 = 100 H  S = 100 / 100000 = 0,001 м² 
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