На опору какой площади надо поставить груз массой 10 кг, чтобы произвести давление 10 в пятой степени паскаль? Срочно. С решением и дано.

Физика

На опору какой площади надо поставить груз массой 10 кг, чтобы произвести давление 10 в пятой степени паскаль? Срочно. С решением и дано.

Автор: Гость