Решите пожалуйста 3 номера(одночлены)
Алгебра
Решите пожалуйста 3 номера(одночлены)
Ответ(ы):
Гость:
А) о б)-а^5с а)-4p^10x^8 б)-6a^14c^6k a)64x^18y^24 б)-27a^18y^24
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