Решите пожалуйста 3 номера(одночлены)

Алгебра
Решите пожалуйста 3 номера(одночлены)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) о                       б)-а^5с а)-4p^10x^8           б)-6a^14c^6k a)64x^18y^24         б)-27a^18y^24
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