ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ТОЛЬКО РАСПИШИТЕ ЧТОБ ПОНЯЛ! От вертикального шеста ВН были натянуты под прямым углом два шнура АВ и СВ. Найдите высоту шеста (в м) , если АН=100см, СН=144см

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ТОЛЬКО РАСПИШИТЕ ЧТОБ ПОНЯЛ! От вертикального шеста ВН были натянуты под прямым углом два шнура АВ и СВ. Найдите высоту шеста (в м) , если АН=100см, СН=144см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Перпендикуляр, опущенный из вершины прямого угла на гипотенузу, есть средне пропорциональная величина между отрезками, на которые основание перпендикуляра делит гипотенузу. BH^2=AH*HC=100*144⇒ BH=√100*144=10*12=120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Кто первый придумал термометр?
Ответить
Українська мова
Синонім до холодний вітер
Ответить
Математика
(х-5) в квадрате + (х-6) в квадрате=2х в квадрате
Ответить
Информатика
Номер 2,4,5,9,10!!! Помоги, Даша!! ИНФОРМАТИКА
Ответить
Математика
Найдине закономерность и допишите четыре числа: 896,448,224,112...
Ответить