ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ТОЛЬКО РАСПИШИТЕ ЧТОБ ПОНЯЛ! От вертикального шеста ВН были натянуты под прямым углом два шнура АВ и СВ. Найдите высоту шеста (в м) , если АН=100см, СН=144см

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ТОЛЬКО РАСПИШИТЕ ЧТОБ ПОНЯЛ! От вертикального шеста ВН были натянуты под прямым углом два шнура АВ и СВ. Найдите высоту шеста (в м) , если АН=100см, СН=144см

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