ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ТОЛЬКО РАСПИШИТЕ ЧТОБ ПОНЯЛ! От вертикального шеста ВН были натянуты под прямым углом два шнура АВ и СВ. Найдите высоту шеста (в м) , если АН=100см, СН=144см
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ТОЛЬКО РАСПИШИТЕ ЧТОБ ПОНЯЛ! От вертикального шеста ВН были натянуты под прямым углом два шнура АВ и СВ. Найдите высоту шеста (в м) , если АН=100см, СН=144см
Ответ(ы):
Гость:
Перпендикуляр, опущенный из вершины прямого угла на гипотенузу, есть средне пропорциональная величина между отрезками, на которые основание перпендикуляра делит гипотенузу. BH^2=AH*HC=100*144⇒ BH=√100*144=10*12=120
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