Чьи теории нашли своё практическое отражение в установлении парламентской монар??ии в Англии?

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Чьи теории нашли своё практическое отражение в установлении парламентской монар??ии в Англии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Философы Томас Гобс и Джон Локк в своих работах рассуждали о политике. о государственном устройстве. последний предложил ввести в государстве Разделение властей (законодательная принадлежит парламенту. исполнительная-королю, судебная-Верховному суду) 2. главные противоречия-геополитические. т. е. территориальные, в это время большинство европейских стран вступили в эпоху развития капитализма. боролись за влияние в Европе
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