Чьи теории нашли своё практическое отражение в установлении парламентской монар??ии в Англии?

Гость: Гость:

1. Философы Томас Гобс и Джон Локк в своих работах рассуждали о политике. о государственном устройстве. последний предложил ввести в государстве Разделение властей (законодательная принадлежит парламенту. исполнительная-королю, судебная-Верховному суду) 2. главные противоречия-геополитические. т. е. территориальные, в это время большинство европейских стран вступили в эпоху развития капитализма. боролись за влияние в Европе