Если хочешь,составь с помощью родителей свою родословную

Окружающий мир
Если хочешь,составь с помощью родителей свою родословную
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты должна составить с родителями родословную своей семьи (если хочешь)
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