Children play games-какое это время? Как можно задать "общий вопрос","специальный","вопрос к подлежащему"альтернативный вопрос. Пожалуйста,если вы до конца не уверенны пишите с пометкой (не уверен)
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Children play games-какое это время? Как можно задать "общий вопрос","специальный","вопрос к подлежащему"альтернативный вопрос. Пожалуйста,если вы до конца не уверенны пишите с пометкой (не уверен)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Present Simple Tense Do children play games? What do children do? Who plays games? Do children play games or sing songs?
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