Children play games-какое это время? Как можно задать "общий вопрос","специальный","вопрос к подлежащему"альтернативный вопрос. Пожалуйста,если вы до конца не уверенны пишите с пометкой (не уверен)

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Children play games-какое это время? Как можно задать "общий вопрос","специальный","вопрос к подлежащему"альтернативный вопрос. Пожалуйста,если вы до конца не уверенны пишите с пометкой (не уверен)

Автор: Гость