Число 111…111, состоящее из 3003 единиц, разделили на 3. Сколько нулей будет у получившегося числа?
Алгебра
Число 111…111, состоящее из 3003 единиц, разделили на 3. Сколько нулей будет у получившегося числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем делить постепенно: 11/3 = 3 и 2 в остатке. Спускаем 2. 21/3 = 7 и 0 в остатке. Спускаем 0. 01/3 = 0 и 1 в остатке. Спускаем 1. 11/3 = 3 и 2 в остатке. Спускаем 2. 21/3 = 7 и 0 в остатке. Спускаем 0. 01/3 = 0 и 1 в остатке. Спускаем 1. ... И т.д. Получим число 370370370... То есть каждая третья цифра будет нулём. 3003 цифры/3 = 1001 нулей.
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