Число 2581953764 было написано на бумажной полоске . Джон разрезал эту полоску в двух м??стах получил 3 числа и сложил их . Какой самый маленький результат мог у него получиться ? (А) 2675 (B) 2975 (C) 2978 (D) 4217 (E) 4298
Математика
Число 2581953764 было написано на бумажной полоске . Джон разрезал эту полоску в двух м??стах получил 3 числа и сложил их . Какой самый маленький результат мог у него получиться ? (А) 2675 (B) 2975 (C) 2978 (D) 4217 (E) 4298
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что будет а 2675
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