Число 40 на столько же больше чем 6 на сколько 35 больше чем 1

Математика
Число 40 на столько же больше чем 6 на сколько 35 больше чем 1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
35-1=34 40-6=34                    проверка: 40-34=6 ответ 34
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