Число 40 на столько же больше чем 6 на сколько 35 больше чем 1
Математика
Число 40 на столько же больше чем 6 на сколько 35 больше чем 1
Ответ(ы):
Гость:
35-1=34 40-6=34 проверка: 40-34=6 ответ 34
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