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Число 800 с разностью чисел 1560 и 760
Математика
Число 800 с разностью чисел 1560 и 760
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
800=1560-760 800=800 вот так как то
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