Вот предложения, из них нужно составить вопросы, только слова поменять помогитеее подалуйстаа:зз

Қазақ тiлi
Вот предложения, из них нужно составить вопросы, только слова поменять помогитеее подалуйстаа:зз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) жер бетiндегi ен корiктi жерлердiн бipi ? (Кокшетау) 2) куннiн асерiнен нелер озгерicтерге ушыраган ? (жартастар) 3) кандай жартастар сан алуан бейнелердi елестетедi ? ( озгерiске ушыраган) 4) таудын кай жагында зор карагайлар кунге умытлады ? (беткейлерiнде) 5) тау етегiнде, жазыктарда нешеге жуык колдер жаркырайды ? (сексенге) 6) кайда жабайы андар мен жануарлар мекен етедi ? 7) кандай колдер балыкка толы ? (когiлдip) 8) бул гажайып корiктi орын неге алынган ? (коргауга)
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