Как найти общий знаменатель и сложить эти дроби?? : 3/20 + 7/30 + 2/40 помогите плиз, и объясните)

Математика

Как найти общий знаменатель и сложить эти дроби?? : 3/20 + 7/30 + 2/40 помогите плиз, и объясните)

Автор: Гость