Как найти общий знаменатель и сложить эти дроби?? : 3/20 + 7/30 + 2/40 помогите плиз, и объясните)

Математика
Как найти общий знаменатель и сложить эти дроби?? : 3/20 + 7/30 + 2/40 помогите плиз, и объясните)
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