Как найти общий знаменатель и сложить эти дроби?? : 3/20 + 7/30 + 2/40 помогите плиз, и объясните)
Математика
Как найти общий знаменатель и сложить эти дроби?? : 3/20 + 7/30 + 2/40 помогите плиз, и объясните)
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Золушка для бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент. длина каждой ленты равно 3 ??. сколько всего метров лент приготовила Золушка?
История
Математика
Золушка для бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент. длина каждой ленты равно 3 ??. сколько всего метров лент приготовила Золушка?