Золушка для бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент. длина каждой ленты равно 3 ??. сколько всего метров лент приготовила Золушка?
Математика
Золушка для бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент. длина каждой ленты равно 3 ??. сколько всего метров лент приготовила Золушка?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ:3+7=10*3=30 метров
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История
Математика
Золушка для бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент. длина каждой ленты равно 3 ??. сколько всего метров лент приготовила Золушка?