Золушка для бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент. длина каждой ленты равно 3 ??. сколько всего метров лент приготовила Золушка?

Математика

Золушка для бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент. длина каждой ленты равно 3 ??. сколько всего метров лент приготовила Золушка?

Автор: Гость