Составьте небольшой текст по теме школа со словами текст и тема
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Составьте небольшой текст по теме школа со словами текст и тема
Ответ(ы):
Гость:
В школе я писал сочинение текст был короток но тема была захватывающей .............. и тд и тп
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