Даю 90 баллов! помогите пожалуйста. В треугольнике АВС b=0,3 , угол А = 32 градуса , угол В =70 градусов. Найдите неизвестные элементы треугольника.
Геометрия
Даю 90 баллов! помогите пожалуйста. В треугольнике АВС b=0,3 , угол А = 32 градуса , угол В =70 градусов. Найдите неизвестные элементы треугольника.
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