Даю 90 баллов! помогите пожалуйста. В треугольнике АВС b=0,3 , угол А = 32 градуса , угол В =70 градусов. Найдите неизвестные элементы треугольника.

Геометрия

Даю 90 баллов! помогите пожалуйста. В треугольнике АВС b=0,3 , угол А = 32 градуса , угол В =70 градусов. Найдите неизвестные элементы треугольника.

Автор: Гость