Длина прямоугольника 9 см,что на 3см больше его ширины.Найди площадь этого прямоуг??льника.
Математика
Длина прямоугольника 9 см,что на 3см больше его ширины.Найди площадь этого прямоуг??льника.
Ответ(ы):
Гость:
1) 9-3=6 см - ширина прямоугольника. 2) S=9*6=54 см2 - площадь прямоугольника.
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