Ширина прямоугольника b см, длина в 6 раз больше, разность длины и ширины равна 30 см. Найдите его периметр
Математика
Ширина прямоугольника b см, длина в 6 раз больше, разность длины и ширины равна 30 см. Найдите его периметр
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