Ширина прямоугольника b см, длина в 6 раз больше, разность длины и ширины равна 30 см. Найдите его периметр

Математика

Ширина прямоугольника b см, длина в 6 раз больше, разность длины и ширины равна 30 см. Найдите его периметр

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