Сумма двух чисел равна 348. Второе число на 6 больше, чем 80% первого числа. Найдите пе??вое число
Математика
Сумма двух чисел равна 348. Второе число на 6 больше, чем 80% первого числа. Найдите пе??вое число
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