Срочно. Найдите слово с чередующей гласной в корне. Оно двигалось на двух ногах, по-человечески, хотя очень низко пригибалось к земле. Да,то был человек в этом я больше не мог вмешаться. Я вспомнил, что слыхал о людоедах, и с...

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Срочно. Найдите слово с чередующей гласной в корне. Оно двигалось на двух ногах, по-человечески, хотя очень низко пригибалось к земле. Да,то был человек в этом я больше не мог вмешаться. Я вспомнил, что слыхал о людоедах, и собирался уже позвать на помощь.

Автор: Гость