Сделать морфологический разбор слова плащ

Русский язык
Сделать морфологический разбор слова плащ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)что?-плащ-существительное,обозначает предмет 2)начальная форма:плащ 3)постоянные признаки:неодушевлённое нарицательное,2 склонение,мужской род 4)непостоянные признаки:единственное число,именительный падеж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Четыре числа составляют арифметическую прогрессию.Найдите эти числа,если извест??о, что сумма первых трёх из них равна 6, а сумма трёх последних ра...
Ответить
Математика
В саду было168 деревьев.4/6-вишня,1/4-черешня,Сколько было слив
Ответить
Русский язык
Спишите, всталяя пропущенные буквы и обозначая орфограмму: ОБРАЗЕЦ:расту(корень раст), вырос, ростой (искл.) 1.Р..стение, пор..сль, вр..сти, от...
Ответить
Русский язык
Помогите упр. 45 составляет пословицы
Ответить
Математика
Выполни действия. (69+85)×27-836:19= (3×165+6.405):100:23=
Ответить