Сделать морфологический разбор слова плащ
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Сделать морфологический разбор слова плащ
Ответ(ы):
Гость:
1)что?-плащ-существительное,обозначает предмет 2)начальная форма:плащ 3)постоянные признаки:неодушевлённое нарицательное,2 склонение,мужской род 4)непостоянные признаки:единственное число,именительный падеж
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