15 предложений с наречиями и наконец мягкий знак после шипяших

Русский язык
15 предложений с наречиями и наконец мягкий знак после шипяших
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Настежь, наотмашь, прочь, сплошь, вскачь, навзничь, вскачь, точь-в-точь, наотмашь. Я открыла окно настежь . Мы побежали в скачь. Он был похож точь-в-точь. Надеюсь хоть маленько помогла и вот несколько слов может сами составите)))
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