15 предложений с наречиями и наконец мягкий знак после шипяших

Гость: Гость:

Настежь, наотмашь, прочь, сплошь, вскачь, навзничь, вскачь, точь-в-точь, наотмашь. Я открыла окно настежь . Мы побежали в скачь. Он был похож точь-в-точь. Надеюсь хоть маленько помогла и вот несколько слов может сами составите)))