Выполни деление с остачею.20 6 =? 31: 5 =? 44: 7 =? 65: 9 =? 18: 4 =? 27: 5 =?

Математика
Выполни деление с остачею.20 6 =? 31: 5 =? 44: 7 =? 65: 9 =? 18: 4 =? 27: 5 =?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20 : 6 = 18 (ост. 2) 31 : 5 = 30 (ост. 1) 44 : 7 = 42 (ост. 2) 65 : 9 = 63 (ост. 2) 18 : 4 = 16 (ост. 2) 27 : 5 = 5 (ост. 2)
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