Воду назвал соком жизни на земле
Химия
Воду назвал соком жизни на земле
Ответ(ы):
Гость:
Массасы 12 г алюминий мен мыс қоспасын тұз қышқылымен өңделді. Бөлініп шыққан сутек 7,4 л көлем ( қ.ж) алды. Әр металдың қоспадығы массалық үлесін анықтаңдар
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