Виконай дилення з остачею. 20:6 31:5 44:7 65:9 18:4 27:5
Математика
Виконай дилення з остачею. 20:6 31:5 44:7 65:9 18:4 27:5
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