Основной источник знаний о самом древнем периоде российского государственности ??азывается?

История
Основной источник знаний о самом древнем периоде российского государственности ??азывается?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хех думаю летопись . Могу ошибаться .
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