Основной источник знаний о самом древнем периоде российского государственности ??азывается?
История
Основной источник знаний о самом древнем периоде российского государственности ??азывается?
Ответ(ы):
Гость:
Хех думаю летопись . Могу ошибаться .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Золушка для бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент. длина каждой ленты равно 3 ??. сколько всего метров лент приготовила Золушка?
Геометрия
Даю 90 баллов! помогите пожалуйста. В треугольнике АВС b=0,3 , угол А = 32 градуса , угол В =70 градусов. Найдите неизвестные элементы треуго...