Помогите с 298 номером!!!!

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Там есть все цепочки, в которых количество кружочков от 1 до 9, то есть 1 - соответствует просто точка, 2- две соединенные точки, 3 - три точки соединенные последовательно и так далее, причем цепочки с четным число точек имеют черные точки, а с нечетным - белые