Число a составляет 80% от числа b, а число c составляет 140% от числа b. Укажите число c, е??ли известно, что оно больше a на 72.
Математика
Число a составляет 80% от числа b, а число c составляет 140% от числа b. Укажите число c, е??ли известно, что оно больше a на 72.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140-80=60 процентов с больше а 60проц=72,в=100проц,а=80проц,с=140проц 60=72 100=х х=100*72/60=120 это б теперь,найдем с 120=100проц х=140проц х=120*140/100 х=168 ответ с=168
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Ответьте на вопросы по стихотворению "Три пальмы" Как вы думаете почему погибли ??ри пальмы? Чем были они недовольны?На кого роптали? ПОМОГИТЕ, ...
Английский язык
Английский язык
Қазақ тiлi