Число a составляет 80% от числа b, а число c составляет 140% от числа b. Укажите число c, е??ли известно, что оно больше a на 72.

Математика

Число a составляет 80% от числа b, а число c составляет 140% от числа b. Укажите число c, е??ли известно, что оно больше a на 72.

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