Число a составляет 80% от числа b, а число c составляет 140% от числа b. Укажите число c, е??ли известно, что оно больше a на 72.

Математика
Число a составляет 80% от числа b, а число c составляет 140% от числа b. Укажите число c, е??ли известно, что оно больше a на 72.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140-80=60 процентов с больше а 60проц=72,в=100проц,а=80проц,с=140проц 60=72 100=х х=100*72/60=120 это б теперь,найдем с 120=100проц х=140проц х=120*140/100 х=168 ответ с=168
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Ответьте на вопросы по стихотворению "Три пальмы" Как вы думаете почему погибли ??ри пальмы? Чем были они недовольны?На кого роптали? ПОМОГИТЕ, ...
Ответить
Английский язык
L have got a hathroom in our flat перевидите пожалуйста
Ответить
Английский язык
Как-переводится-слово-VITA
Ответить
Қазақ тiлi
Былым туралы кандай макалдар бар.
Ответить
Другие предметы
Помогите(прибавить к этим словам по две буквы и получи новые слова из пяти букв)по??огите только с (Лад и Бор)
Ответить