число к делится на 9 меньше = больше число к оканчивается (записать числа)

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Эм, вопрос не понятен. Если ты имеешь ввиду, что нужно найти числа, которые делятся на 9? 9, 18,27,36,45,54,63,72,81,90 и т.д. Чтобы найти числа, которые делятся на 9, тебе нужно сложить цифры в записи числа: 18=1+8=9 27=7+2=9 36=6+3=9 Если, число которое получилось делится на 9, то и само число делится на 9