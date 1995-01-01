Число не делится на число 2 Назовите выражений значения которых делится на число 2 Икс плюс 14 синус икс минус 3 Икс плюс 31 икс минус 40 икс минус 75 Икс делить на 3 плюс 23

Математика

Число не делится на число 2 Назовите выражений значения которых делится на число 2 Икс плюс 14 синус икс минус 3 Икс плюс 31 икс минус 40 икс минус 75 Икс делить на 3 плюс 23

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