Читая ,находи имена существительные , которые будут командовать именами прилагат??льными , и ставь над ними x .в Вписывай вопрос- команду, а потом обращайся в справочное бюро , выбирай слово и ставь его в нужную форму. : голова...
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Читая ,находи имена существительные , которые будут командовать именами прилагат??льными , и ставь над ними x .в Вписывай вопрос- команду, а потом обращайся в справочное бюро , выбирай слово и ставь его в нужную форму. : голова у журавля (..........) ....... .а крылья (.......) ........., ......... .............(...........) ............ птица. справочное бюро: небольшой, .громный, сильный ,красивый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голова(х) у журавля небольшая(ж.р), а крылья(х) огромные(мн.ч.) Журавль - красивая(ж.р.) птица(х).
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