Читая ,находи имена существительные , которые будут командовать именами прилагат??льными , и ставь над ними x .в Вписывай вопрос- команду, а потом обращайся в справочное бюро , выбирай слово и ставь его в нужную форму. : голова...

Русский язык

Читая ,находи имена существительные , которые будут командовать именами прилагат??льными , и ставь над ними x .в Вписывай вопрос- команду, а потом обращайся в справочное бюро , выбирай слово и ставь его в нужную форму. : голова у журавля (..........) ....... .а крылья (.......) ........., ......... .............(...........) ............ птица. справочное бюро: небольшой, .громный, сильный ,красивый

Автор: Гость