Читать сгруппируйте однокоренные слова ночь грустить 5 чистый верх свет светлень??ий пятница светлый верх чистить ночевать и так 15 верхний ночной грустный пятерка светить ночью грусть частота верхушка чистенький
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Читать сгруппируйте однокоренные слова ночь грустить 5 чистый верх свет светлень??ий пятница светлый верх чистить ночевать и так 15 верхний ночной грустный пятерка светить ночью грусть частота верхушка чистенький
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
• Ночь, ночной, ночевать. • Грустить, грустный, грусть. • Пять, пятнадцать, пятак, пятница • Светлый, светить, светленький. • Верх, верхний, верхушка. • Чистить, чистый, чистота, чистенький.
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