Выберите из школьного словаря восемь слов с разделительным ь и твердым знаком запишите их в составе словосочетаний

Русский язык
Выберите из школьного словаря восемь слов с разделительным ь и твердым знаком запишите их в составе словосочетаний
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Съедобный гриб,сверхъестественные способности,объект изучения,полный объем,предъюбилейная подготовка,двухъярусная кровать,трехъядерный процессор,съемка на телевидении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Срочно начертите прямую АВ точку М лежащую на луче ВА но не лежащую на отрезке АВ
Ответить
Математика
7/36*9+8*11/32+9/10*5/10
Ответить
Математика
Является ли отношение пропорцией:1,8:0,01=360:2?
Ответить
Математика
4 номер як зробити допоможіть
Ответить
Русский язык
Почему общеязыковые метафоры называют стертыми?
Ответить