Выберите из школьного словаря восемь слов с разделительным ь и твердым знаком запишите их в составе словосочетаний
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Выберите из школьного словаря восемь слов с разделительным ь и твердым знаком запишите их в составе словосочетаний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Съедобный гриб,сверхъестественные способности,объект изучения,полный объем,предъюбилейная подготовка,двухъярусная кровать,трехъядерный процессор,съемка на телевидении
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